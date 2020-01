Hallenkönige setzen sich erneut Krone auf

So sehen Sieger aus: Der SV Thüle war bei den Stadtmeisterschaften auch in diesem Jahr nicht zu stoppen. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Friesoythe. Die Fußballer des SV Thüle haben sich am Sonntag erneut zu den Hallenkönigen der Stadt Friesoythe gekrönt. Im Finale der Titelkämpfe besiegte das Team den Bezirksliga-Rivalen und Gastgeber Hansa Friesoythe mit 4:1 und durfte so wie im vergangenen Jahr über Platz eins jubeln. Dritter wurde der Kreisliga-Spitzenreiter SV Gehlenberg-Neuvrees, der sich gegen den VfL Markhausen (1. Kreisklasse) mit 3:2 im Neunmeterschießen durchsetzte. Die Partien in der Sporthalle Großer Kamp sahen rund 600 Zuschauer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

