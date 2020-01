33:21 – Problemloser Start ins neuer Jahr

Zu schnell für Tostedt: Sophie Solomachin entwischt hier ihrer Gegenspielerin, Laura-Sophie Carstens. Der BV Garrel schlug den MTV deutlich mit 33:21. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Es war zwar nicht alles Gold, was da glänzte, aber unter dem Strich durften die Handballfrauen des BV Garrel mit dem Start ins neue Jahr zufrieden sein. Mit dem nie gefährdeten 33:21-Sieg (16:11) über den MTV Tostedt verteidigten sie aie Tabellenspitze in der Oberliga Nordsee. Da der punktgleiche Rivale, VfL Stade, „nur" mit 39:30 gegen Jahn Hollenstedt gewann, machte der BVG in der Tordifferenz sogar noch drei Treffer gut.