Keine Mannschaft bleibt ohne Prämien

Siegerjubel mit imposantem Pokal: Beverns Fußballer siegten beim Cloppenburger Hallenturnier um den Intersport-Soccer-Cup. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Cloppenburg. SV Bevern heißt der Sieger beim Fußball-Hallenturnier um den Intersport-Soccer-Cup. Im Finale kam der Landesligist zu einem 3:1-Erfolg gegen den Bezirksligisten TuS Emstekerfeld. Rang drei sicherte sich der BV Garrel mit einem 5:4-Sieg gegen den TV Dinklage.



600 Zuschauer verfolgten ein Turnier, das mit einigen Neuerungen aufwartete. Es gab nicht die eine Siegprämie, sondern in allen Partien waren gleichbleibende Euros zu gewinnen. Die Gruppenspiele dienten vor allem zur Verteilung der Prämien.