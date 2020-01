Garrel erwartet einen völlig neuen Gegner

Nächsten Sieg im Visier: Lia Rühling möchte mit dem BVG den Heimnimbus wahren und gegen den MTV Tostedt den siebten Sieg im siebten Spiel auf eigenem Terrain landen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Nach einer bislang fast perfekten Saison in der Oberliga Nordsee sind die Handballfrauen des BV Garrel mit einer 25:28-Niederlage bei der SG Friedrichsfehn/Petersfehn in die Weihnachtspause gegangen. Immerhin verteidigte der BVG damit die Tabellenspitze, wenngleich der VfL Stade nach Punkten (20:4) gleichgezogen hat. Nun wollen die Garrelerinnen wieder in die Erfolgsspur, der erste Gegner im neuen Jahr ist der MTV Tostedt, der am Samstag um 17.15 Uhr beim Spitzenreiter antritt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.