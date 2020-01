Hallen-Soccercup feiert Premiere

Geht auf Torejagd: Der Sevelter Felix Schmiederer (links) will am Freitagabend so oft wie möglich für den Landesligisten TV Dinklage treffen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Bevor am Samstag die A- und B-Junioren sowie am Sonntag die C-Jugendlichen um die Titel der Preisgeldturniere des Supercups spielen, kommt es in der Sporthalle an der Leharstraße am Freitag zu einer Premiere. So hat sich der Förderverein Jugendfußball des BV Cloppenburg dazu entschieden, neben den Nachwuchsturnieren auch einen Wettbewerb für Männermannschaften auszurichten: den Intersport-Soccercup. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.