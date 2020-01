Thüle startet als Titelverteidiger

Siegerjubel: Thüles Fußballer gehen am Sonntag als Titelverteidiger bei den Friesoyther Stadtmeisterschaften an den Start. Foto: rw

Friesoythe (rw). Wenn am Sonntag ab 13.30 Uhr in der Sporthalle am Großen Kamp die Friesoyther Stadtmeisterschaft im Hallenfußball über die Bühne geht, ist ein renomiertes Team nicht dabei. Der SV Altenoythe verzichtet auf eine Teilnahme, da Trainer Christian Thölking kein ausgewiesener Freund des Hallenfußballs ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

09.01.2020 | Überflieger Barßel auch im Finale Favorit