Überflieger Barßel auch im Finale Favorit

Pokalsieg? Eric Stolle trifft mit dem STV Barßel im Finale auf den TTV Cloppenburg. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (se). Schon traditionell treffen sich am zweiten Samstag des neuen Jahres die besten Tischtennisspieler des Kreises zum großen Kreispokalfinale in Molbergen. Wieder haben sich die Topmannschaften der verschiedenen Klassen für das Finale qualifiziert. Die Sieger nehmen am Bezirkspokalwettbewerb teil. Wegen des attraktiven Sports, aber auch um die tolle Atmosphäre dieser Veranstaltung zu genießen, kommen alljährlich viele Zuschauer in die Molberger Sporthalle.