Hansa-Junioren überzeugen beim Supercup

Starke Auftritte: Die A-Jugendlichen des SV Hansa Friesoythe trafen im Endspiel des Qualifikationsturniers auf den HSC Hannover und siegten mit 1:0. Foto: Wewering

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Beim Hallen-Supercup des Fördervereins Jugendfußball vom BV Cloppenburg haben die A- und C-Junioren des SV Hansa Friesoythe die Qualifikationsturniere jeweils für sich entschieden. Damit nehmen die Teams an den Endrunde teil, die am kommenden Sonntag ausgetragen wird. Dann spielen auch die B-Jugendlichen um den Titel. In den anderen Altersklassen wurden in der Sporthalle an der Leharstraße mittlerweile alle Sieger ausgespielt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.