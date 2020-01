SV Bevern: Risse hört auf, Sander und Bürkle gehen

Gehen: Sebastian Sander (links) und Jakub Bürkle (rechts). Fotos: Wulfers

Bevern (rw). Zwar sind in der laufenden Saison noch 16 Spiele zu absolvieren, doch beim Fußball-Landesligisten SV Bevern, derzeit als Tabellenfünfter noch mit Kontakt zur Tabellenspitze, sind für die Saison 2020/2021 erste Personalentscheidungen gefallen. Trainer Matthias Risse wird sein Engagement beim amtierenden Meister beenden. Torjäger Sebastian Sander und Jakub „Kuba“ Bürkle zieht es wohl zum derzeitigen Ligarivalen und Tabellenführer Blau-Weiß Lohne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

07.01.2020 | BVC: Ausverkauf nimmt Formen an