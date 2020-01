BVC: Ausverkauf nimmt Formen an

Gucken sich um: Ob Derrick Ampofo (von links), Jan-Philipp Plaggenborg, Jan Ostendorf und Janek Jacobs in der verbleibenden Landesliga-Spielzeit weiter das Trikot des BV Cloppenburg tragen werden, bleibt abzuwarten. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Auf der Passstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) klingelte zuletzt häufiger das Telefon. „Einige Vereine haben sich nach der Situation von Spielern des BV Cloppenburg erkundigt“, sagt NFV-Mitarbeiter Steffen Viet. Denn: Nachdem sechs Fußballer ihren Abschied vom Landesligisten bereits verkündet hatten, haben sich bis Ende vergangenen Jahres offenbar mehrere weitere Akteure vom Spielbetrieb abgemeldet. Das bestätigt auch BVC-Notvorstand Prof. Dr. Lucien Olivier, fügt allerdings hinzu: „Wir werden ihnen keine Freigabe erteilen. Das machen wir jedoch nicht, weil wir ihnen schaden wollen. Das ist als Signal zu verstehen. Wir wollen die Saison gerne mit den jetzigen Spielern zu Ende bringen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.