Forrest Gumps weibliches Pendant aus Garrel

Anika Schulte ist wie die Filmfigur ein kleines „Ausdauerwunder“

Spaß am Nordic Walking: Anika Schulte startet mit ihrem Training stets an ihrem Wohnhaus in Garrel. Foto: Til Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Garrel. In Anika Schultes Kopf breitet sich oft ein diffuser Nebel aus. Ihre Gedanken sind dann düster, sie fühlt sich kraftlos. Die 37 Jahre alte Garrelerin leidet an schweren Depressionen. Schon lange. Als sie im Dezember 2018 nach einer weiteren aufwühlenden Therapiesitzung niedergeschlagen nach Hause kam, sagte die Mutter von Greta (10) und Ludwig (8) aus heiterem Himmel zu ihrem Mann Andreas: „Ich gehe mal eine Runde walken." Das hatte sie nie zuvor getan. Zweieinhalb Stunden später war sie immer noch unterwegs.