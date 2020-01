Titelverteidiger Bevern ist erneut Topfavorit

Wessendorf-Hallencup ist Höhepunkt des Emsteker Budenzaubers

Klarer Sieg im Finale: 2019 hatte der SV Bevern (links Tobias große Macke) das Endspiel gegen den SV Emstek mit 6:1 gewonnen. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Emstek. Zwar ist die 27. Auflage des Emsteker Budenzaubers bereits seit Donnerstag im Gange (die MT berichtete), der Höhepunkt geht allerdings erst am Sonntag über die Bühne, wenn um 14 Uhr der Wessendorf-Cup unter dem Dach der Sporthalle in Emstek beginnt. Als Topfavorit gilt auch in diesem Jahr der amtierende Landesliga-Meister und Titelverteidiger SV Bevern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.