SV Molbergen holt BVC-Keeper Michael Litau

Wechselt zum SVM: Michael Litau vom BVC. © Langosch

Cloppenburg (tib). Der SV Molbergen – Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga – hat den Torhüter Michael Litau vom finanziell angeschlagenen Landesligisten BV Cloppenburg verpflichtet. Das teilte SVM-Obmann Steffen Stender der MT am Freitag mit. „Zwar liegt uns Michaels Pass noch nicht vor, wir gehen aber davon aus, dass er schon bald spielberechtigt ist“, so Stender. Schließlich habe der BVC den Spielern, die den Verein verlassen wollen, versichert, dass ihnen keine Steine in den Weg gelegt werden.