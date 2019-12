TuS startet mit Turnier ins neue Fußballjahr

Fußball-Bezirksligist Emstekerfeld richtet am 3. Januar Rasch-Cup aus / Beginn ist um 19 Uhr in der TVC-Halle

Tolle Kulisse: Das Emstekerfelder Hallenturnier findet in der TVC-Halle statt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Emstekerfeld. Zum „Rasch-Cup“ für Bezirks- und Landesligamannschaften lädt der TuS Emstekerfeld am Freitag, 3. Januar, in die TVC-Halle ein. Beginn ist um 19 Uhr, das Auftaktspiel bestreiten der SV Molbergen und der SV Altenoythe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.