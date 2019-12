Das Volleyballtalent hat „Ulla“ Tangemann vererbt

Erfolgreich mit der VG Hof: Ulrike Tangemann (Nummer 5) hat mit ihrem aktuellen Team die Tabelle der Bezirksliga Oberfranken mit 24 Punkten und 24:0 Sätzen an. Foto: Gerald Weissmann

Von Ludger Langosch

Cloppenburg/Hof. „Ohne Volleyball“, sagt Ulrike Tangemann. „Ohne Volleyball geht gar nicht.“ Und so ist es nur folgerichtig, dass die gebürtige Cloppenburgerin, die es bis in die 2. Bundesliga geschafft hat, ihrem Lieblingssport nach wie vor nachgeht.

Obwohl die 36-Jährige in Sachen Volleyball eher eine Spätstarterin gewesen ist. Mit sechs Jahren hatte Ulrike Tangemann mit Tennis begonnen. Erst acht Jahre darauf sprach sie der ehemalige MT-Redakteur und langjährige Volleyballspartenleiter Hubert Kulgemeyer an. „Ich sei doch ziemlich groß und ob ich es nicht einmal probieren wolle, hat er mich gefragt", erzählt Tangemann. Das Angebot nahm sie an und fand schnell gefallen an dem für sie neuen Teamsport. „Eine Zeit lang bin ich noch doppelgleisig gefahren, aber Volleyball hat mir dann doch besser gefallen. Also habe ich Tennis bald aufgegeben."