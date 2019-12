Sieg und Niederlage für TVC-Volleyballer

Sprunggewaltig: In dieser Situation versucht der Cloppenburger Jan Preut (rechts) den Ball am Block von BTS Neustadt vorbei ins Feld zu bringen. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). In den verschiedenen Volleyball-Ligen waren die heimischen Mannschaften am vergangenen Wochenende noch einmal im Einsatz. Die Männer des TV Cloppenburg verabschiedeten sich mit einem Sieg und einer Niederlage in die Weihnachtspause.



Landesliga 2, Männer:

TV Cloppenburg – BTS Neustadt 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 25:17), TV Cloppenburg –

TuS Bloherfelde 2:3 (20:25, 21:25, 25:21, 25:19, 13:15). Nachdem der TVC den ersten Satz knapp abgegeben hatte, lief es im zweiten Durchgang besser. Beim Stand von 8:10 brachte Spielertrainer Thomas Eislöffel sein Team durch eine Angabenserie mit 14:10 in Führung. Diesen Vorsprung gaben die Cloppenburger nicht mehr her (25:19) und schafften den Satzausgleich. Auch die folgenden beiden Abschnitte gingen an die Gastgeber.



Im sehr ausgeglichenen zweiten Spiel verlor der TVC die ersten beiden Sätze. Dann wechselten die Cloppenburger Jonathan Albrecht ein, was sich als mitentscheidend erweisen sollte. Sie gewannen die Durchgänge zwei und drei. Im Tiebreak sorgte Albrecht mit einer Angabenserie dafür, dass es nach einem

6:9- Rückstand 10:9 stand. Doch Bloherfelde konterte und siegte mit 15:13.

Bezirksliga, Männer:



Oldenburger TB IV – Viktoria Elisabethfehn 3:2 (22:25, 25:17, 25:23, 22:25, 15:11).Die Elisabethfehner zeigten im Derby eine starke Vorstellung. Nach vier spannenden Sätzen waren die Gastgeber im Tiebreak allerdings die etwas glücklichere Mannschaft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

