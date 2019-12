Der Schritt in die Profikarriere

Annasophie Drees hat sich nach ihrem Wechsel vom VfL in Leverkusen bestens eingelebt

In neuem Outfit an alter Wirkungsstätte: Die Feiertage verbringt Annasophie Drees in Lodbergen. Das bedeutet aber noch lange nicht trainingsfrei. Die 17-Jährige, vom VfL Löningen zu Bayer 04 Leverkusen gewechselt, spult auch daheim täglich ein strammes Pensum ab. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Löningen/Leverkusen. Diesen Schritt hat sich Annasophie Drees reiflich überlegt. Das Lauftalent des VfL Löningen hat sich entschlossen, seine sportliche Karriere professioneller weiterzuführen. Die Lodbergerin, die in wenigen Tagen 18 Jahre alt wird, hat ihre Heimat verlassen und sich dem TSV Bayer 04 Leverkusen, einem der renommiertesten deutschen Vereine in Sachen Leichtathletik. Den Wechsel aus dem Südkreis Cloppenburg ins Rheinland – und vom VfL Löningen bis TSV Bayer 04 – hat Annasophie Drees nicht bereut. Im Gegenteil: In Leverkusen fühlt sie sich pudelwohl.