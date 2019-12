„Könnten den Weg in die 3. Liga gehen“

Die Oberligahandballer des TVC feiern Weihnachten als Tabellenführer

Höhenflug: Erik Gülzow (rotes Trikot) geht mit dem TV Cloppenburg als Tabellenführer in die Weihnachtspause derr Oberliga Nordsee.Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Mit großen Ambitionen sind die Handballmänner des TV Cloppenburg in die Oberligasaison 2019/2020 gestartet und nach knapp der Hälfte der Spielzeit sind sie den Erwartungen vollauf gerecht geworden. Die Mannschaft von Trainer Barna-Zsolt Akacsos führt die Tabelle mit 20:2 Punkten an, mit zwei Zählern Vorsprung auf den zweitplatzierten ATSV Habenhausen. Das Thema 3. Liga steht also (noch) nicht auf der Tagesordnung. „Unsere Planungen sind unverändert, Wir denken weiterhin nur von Spiel zu Spiel", sagt Maik Niehaus, gemeinsam mit Georg Engelhardt für sportliche Leitung im Teammanagement der TVC-Männer zuständig.