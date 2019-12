JSG Lastrup kooperiert mit JLZ Emsland

Fußball: Die Jugendspielgemeinschaft aus dem Kreis Cloppenburg möchte so seine Spieler und Trainer fördern

Guter Start: Das Bild zeigt die E-Junioren der JSG Lastrup und Verantwortliche der JSG sowie des JLZ Emsland nach einem Sichtungstraining in der Halle der Sportchule Lastrup. Foto: JSG Lastrup

Von Til Bettenstaedt



Lastrup. Die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lastrup, die sich aus dem FCL, dem BSV Kneheim und SV Hemmelte zusammensetzt, kooperiert ab sofort mit dem Jugendleistungszentrum (JLZ) Emsland. „Die wichtigsten Ziele sind, unseren Nachwuchsfußballern eine Perspektive zu bieten und unsere Trainer zu fördern“, sagt Klaus Schmunkamp, der an der Zusammenarbeit maßgeblich beteiligt gewesen war. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.