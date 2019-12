Herbstmeister Lindern nimmt Titel ins Visier

Die Dartmannschaft führt die Tabelle der Weser-Ems-Klasse Süd nach der Hinrunde vor dem BC Ermke an

Blendende Laune: Die beiden Dartmannschaften von SW Lindern absolvieren bislang eine gute Saison. Die Teams gehen in der Weser-Ems-Klasse Süd und in der Regionalliga Süd-Mitte auf Punktejagd. Foto: SW Lindern

Von Tl bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Der Dartsport boomt – nicht nur wegen der Weltmeisterschaft, die in diesen Tagen im legendären Ally Pally in Großbritanniens Hauptstadt London ausgetragen wird. Im Bezirk Weser-Ems hat sich die Zahl der Teams, die am Spielbetrieb teilnehmen, im Vergleich zur Vorsaison nahezu verdoppelt. Waren es 2018/19 noch 34 Mannschaften, nehmen in dieser Spielzeit 61 Teams die Scheiben ins Visier. Auch im Kreis Cloppenburg hat sich einiges getan. So fliegen nicht mehr nur beim BC Ermke, SV Mehrenkamp und SW Lindern, sondern auch bei den Bether Flights und dem SV Nikolausdorf-Beverbruch die Pfeile.