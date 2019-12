Nach perfekter Hinrunde in die Türkei

Fußballer des SV Petersdorf führen Tabelle der 1. Kreisklasse verlustpunktfrei an

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Mit 74 Treffern in 14 Begegnungen stellt der SV Petersdorf die mit Abstand beste Offensivabteilung der 1. Fußball-Kreisklasse. Archivfoto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Petersdorf. Ein Geheimtipp auf den Titel in der 1. Fußball-Kreisklasse war der SV Petersdorf vor der Saison 2019/20 wahrlich nicht. Zwölf der 15 Trainer hatten dem Team im Sommer die Meisterschaft zugetraut. Bislang ist die Mannschaft des Spielertrainers Waldemar Kowalczyk, der von Rene Ostendorf intensiv unterstützt wird, den hohen Erwartungen gerecht geworden . Und wie. Denn der SVP führt die Tabelle nach 14 Siegen in 14 Partien verlustpunktfrei an, stellt sowohl den besten Angriff als auch die beste Defensive der Liga. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

