Im Intercity-Tempo zum nächsten Heimsieg

Treffer fast im Liegen: Chris Danielzik (rotes Trikot) bot mit dem TV Cloppenburg beim 37:25-Erfolg gegen den SV Bedckdorf wieder einmal eine Galavorstellung. Foto: Wulfers

Cloppenburg (db). Seine exzellente Form vom Auswärtsspiel in Altjührden transportierten die Männer des Handball-Oberligisten TV Cloppenburg in das Heimspiel gegen den SV Beckdorf. Der Tabellenführer ließ in der rappelvollen Halle vom Anpfiff weg mit Hochgeschwindigkeitshandball dem Team aus dem Kreis Stade beim 37:25 (20:10)-Sieg nicht den Hauch eine Chance. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

