TVC-Frauen vergeben sieben Matchbälle

Foto: MT-Archiv

Von Til Bettenstaedt



Hildesheim. Was für ein Krimi. Obwohl die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg am Samstag in der Partie beim formstarken MTV Hildesheim eine gute Vorstellung ablieferten, mussten sie die Heimreise mit nur einem Zähler antreten. Nach gleich sieben vergebenen Matchbällen kassierte die Mannschaft des Trainers Tomislav Ristoski eine 2:3-Niederlage (20:25, 25:20, 17:25, 25:21, 17:19). „Ich hoffe, dass wir 2020 etwas mehr Glück mit den Entscheidungen der Schiedsrichter haben. Im Match-Tiebreak dachten wir zweimal, dass wir gewonnen hätten", sagte der Coach nach der letzten Begegnung des Jahres.