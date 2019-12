Weihnachten als Tabellenführer feiern

Vorzeitige Weihnachtspause: Cloppenburgs Matthias Andreßen (rotes Trikot) muss gegen den SV Beckdorf mit einer Patellasehnenentzündung passen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. 60 anstrengende Minuten haben die Handballer des TV Cloppenburg noch vor sich, dann dürfen sie sich in die verdiente Weihnachtspause verabschieden. Bevor es aber so weit ist, wollen sie mit einem Heimsieg über den SV Beckdorf am Samstagabend (Anwurf: 19.30 Uhr) den elften Sieg im zwölften Spiel feiern und damit als Tabellenführer der Oberliga Nordsee das Kalenderjahr 2019 abschließen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.