VfL vor hohen Hürden gegen Emden und SVC

Durchschlagskraft ist gefragt: Alena Espelage (schwarzes Trikot) steht mit den Verbandsligafrauen des VfL Löningen gegen Emden-Borssum und Cappeln vor zwei kniffligen Aufgaben. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (bar). Zum Abschluss der Hinrunde haben die Volleyballfrauen des VfL Löningen zwei schwere Aufgaben vor sich. Der Aufsteiger in die Verbandsliga hat zunächst den Tabellenzweiten, BW Emden-Borssum, zu Gast und bestreitet danach das Kreisderby gegen den SV Cappeln. Cloppenburgs Landesligamänner wollen beim TV Baden III ihre Anwartschaft auf den zweiten Platz untermauern. Mehr zum Volleyball lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.