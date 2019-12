„E-Football“: Erster Titel geht nach Elsten

Spannende Duelle: Im Vereinsheim des SV Thüle wurde am vergangenen Wochenende an acht Playstations auf 16 Bildschirmen das beliebte Spiel Fifa „gezockt“. Foto: Hans-Jürgen Hoffmann

Von Til Bettenstaedt



Thüle. Die DJK Elsten hat den ersten Titel der Fußballsaison 2019 geholt. Allerdings nicht auf dem grünen Rasen, sondern an der Playstation. Denn im Vereinsheim des SV Thüle entschieden Jonas Willenborg und Marius Lukassen die ersten Cloppenburger Kreismeisterschaften im „E-Football“ für sich.



Nach der Premiere zog Manfred Südbeck, der Spielausschussvorsitzende und „E-Football"-Beauftragte des Fußballkreises Cloppenburg eine insgesamt positive Bilanz. „Ich hätte mir zwar eine höhere Teilnehmerzahl gewünscht, aber mit dem Ablauf der Veranstaltung bin ich sehr zufrieden", sagte er.