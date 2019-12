Marius Meyer sichert sich Bronze

Gute Leistung: Marius Meyer nahm erfolgreich an den Landesmeisterschaften in Lüneburg teil. Foto: TV Cloppenburg

Cloppenburg/Lüneburg (ch). Bei den Badminton-Landesmeisterschaften hat sich Marius Meyer vom TV Cloppenburg in der Altersklasse O19 im Mixed die Bronzemedaille gesichert. Damit löste er in Lüneburg gemeinsam mit seiner Partnerin Deborah Caspari vom Altwarmbüchener BC das Ticket für die Norddeutschen Titelkämpfe. Im Doppel schied Marius Meyer nach einer Verletzung seines Partners Andreas Karnbach bereits in Runde eins aus dem Turnier aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

