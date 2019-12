SVH verabschiedet sich mit Sieg in die Pause

Treffsicher: Heiner Robbers (am Ball) erzielte beim Friesoyther 35:24-Erfolg gegen Eintracht Wiefelstede acht Tore. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Mit einer überzeugenden Vorstellung haben sich die Handballerinnen des SV Höltinghausen in die Weihnachtspause verabschiedet. Das Heimspiel gegen die SG Neuenhaus/Uelsen gewann die Mannschaft der Trainerin Kerstin Wichmann mit 28:24. Der Landesliga-Rivale TV Cloppenburg kehrte von der Begegnung bei SFN Vechta II dagegen mit einer 23:24-Niederlage zurück. In der Männer-Landesklasse setzte sich die HSG Friesoythe am vergangenen Wochenende mit 35:24 gegen Eintracht Wiefelstede durch. Mehr zum Handball gibt's in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.