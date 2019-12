Wolfgang Budde bleibt Vorsitzender

Der Vorstand (von links): Gerrit Jacob, Klaus Vatareck, Harry Jürrens, Anton Siemer, Ulrich Garde und Wolfgang Budde führen den Leichtathletik-Bezirk an. Foto: NLV-Bezirk Weser-Ems

Lastrup (mt). Beim Verbandstag des Leichtathletik-Bezirks Weser-Ems in Lastrup ist der Vorsitzende Wolfgang Budde (Delmenhorst) von den anwesenden Delegierten einstimmig für weitere vier Jahre gewählt worden.



In seinem Bericht blickte Budde auf eine eindrucksvolle Bilanz zurück: „In den vergangenen vier Jahren waren wir überragend in der Ausrichtung von Landes- bis hin zu deutschen Meisterschaften“. Damit habe der Bezirk innerhalb des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes (NLV) die meisten Titelkämpfe veranstaltet und einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Wettkampfsports geleistet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

09.12.2019 | Der Vorhang fällt – nur für dieses Jahr?