Der Vorhang fällt – nur für dieses Jahr?

Aufforderung zum Tanz: Jana Radosavljevic (links) und Jannelle Flaws haben in dieser Szene zwar Fatma Sakar am Wickel, am Ende aber triumphierte die Hoffenheimerin. Die U-20-Vertretung der TSG 1899 gewann beim BV Cloppenburg deutlich mit 4:0. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Das triste Wetter passte zur Gesamtlage bei den Fußballfrauen des BV Cloppenburg. Im letzten Pflichtspiel des laufenden Kalenderjahres verloren sie gegen die U-20-Vertretung der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:4 (0:2) und überwintern auf einem Abstiegsplatz der 2. Bundesliga. Schon eine Woche zuvor hatte der BVC mit 0:4 verloren - gegen den VfL Wolfsburg II.



Der Vorhang für 2019 ist also gefallen, ob er sich zur verbleibenden Serie, die Ende Februar weitergeht, wieder hebt, ist noch völlig offen. Auch, wenn einige der ausstehenden Gehaltszahlungen offenbar geleistet worden sind oder zumindest in den nächsten Tagen beglichen werden, ist der Fortbestand des taumelnden Vereins längst noch nicht gesichert.