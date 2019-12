Keine Medaille für Meyer und Deutschland

Gute Leistung auf schwerer Strecke: Lea Meyer (vorne) kam mit den vielen Steigungen im Parque da Bela Vista im portugiesischen Lissabon alles in allem gut zurecht. Foto: Armin Beyer

Von Til Bettenstaedt



Lissabon. Bei der U23-Europameisterschaft im Crosslauf hat die deutsche Frauennationalmannschaft den Sprung aufs Treppchen knapp verpasst. Hinter den Niederlanden, Irland und Großbritannien musste sich das Team mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. An Lea Meyer vom VfL Löningen lag es sicherlich nicht. Denn die 22-Jährige kam Sonntagmittag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon auf der 6225 Meter langen Strecke in einer guten Zeit von 21:53 Minuten als Zwölfte ins Ziel. „Das ist absolut in Ordnung, damit können wir sehr zufrieden sein“, sagte ihr Löninger Trainer Armin Beyer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

