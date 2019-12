Abwehrbollwerk der Sieggarant

Ole Harms (Archivfoto: Langosch)

Cloppenburg (db). Handball-Oberligist TV Cloppenburg knüpfte nahtlos an seine bisherigen starken Auswärtsauftritte an und entführte mit einem jederzeit verdienten, wenn auch zum Ende hin unnötig knappen 28:27 (19:15)-Erfolg beim letztjährigen Drittliga-Absteiger SG VTB Altjührden die Zähler und untermauerte seine Spitzenposition. Ole Harms erzielte zehn Tore.



TVC-Trainer „Axy“ Akacsos platzte an alter Wirkungsstätte fast vor Begeisterung: „Was meine Jungs heute kämpferisch abgeliefert haben ist nicht mehr zu überbieten. Jeder hat für jeden gearbeitet. Das war sensationell. 20:2-Punkte sind ein Traum. Unsere Fans sind einmalig.“ Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 9. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

08.12.2019 | Erst eine Niederlage, dann eine Bus-Panne