Erst eine Niederlage, dann eine Bus-Panne

Es half nichts: Obwohl der Cloppenburger Trainer Tomislav Ristoski (hinten) sein Team lautstark motivierte, kassierte der TVC in Bonn am Samstag eine 0:3-Niederlage. Archivfoto: Langosch

Bonn (tib). Mit einigen Stunden Abstand sprach Tomislav Ristoski von einem rabenschwarzen Samstag. Erst musste der Trainer der Drittliga-Volleyballerinnen des TV Cloppenburg mit ansehen, wie seine Mannschaft beim Tabellenzweiten SSF Fortuna Bonn eine verdiente 0:3-Niederlage (17:25, 20:25, 15:25) hinnehmen musste. „Und wie es an solchen Tagen dann ist, hatten wir auf der Rückfahrt eine Bus-Panne. Zum Glück hat uns unser Sponsor Ludger Wessel einen Bulli geschickt, sodass wir nach einer dreistündigen Pause weiterfahren konnten", sagte Ristoski.