Akacsos will das Funkeln in Spieleraugen sehen

Abwehrspezialist fehlt: Niels Uwe Hansen (rechts), der sich hier den Rotenburger Jens Behrens vorknöpft, fällt beruflich bedingt für das TVC-Spiel in Varel aus. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Keine Atempause. Viel Zeit, um über den krampfigen 24:22-Erfolg über den TuS Rotenburg ins Grübeln zu geraten, haben die Handballer des TV Cloppenburg nicht gehabt. Denn schon am Samstag steht für den Spitzenreiter der Oberliga das nächste Knallerspiel auf dem Programm. Um 19.30 Uhr tritt er beim Tabellendritten, der SG VTB/Altjührden, an.



„Wir sind gut vorbereitet, auch wenn wir keine gute Trainingswoche gehabt haben“, sagt TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Die angeschlagenen Mark Schulat und Matthias Andreßen mussten die Einheiten mit der Mannschaft sausen lassen, stattdessen absolvierten sie individuelle Programme. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.