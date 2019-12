Kreuzbandriss bei Elvira Döring

Saison gelaufen: Zuspielerin Elvira Döring fällt mit Kreuzbandriss für den TV Cloppenburg lange aus. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Als sei die Aufgabe beim Tabellenzweiten der Dritten Liga West nicht schon schwer genug, müssen die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg vor der Partie bei den SSF Fortuna Bonn (Samstag, 16 Uhr) noch eine Hiobsbotschaft verkraften. Zuspielerin Elvira Döring hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen – gleichbedeutend mit dem Saisonaus. Am vergangenen Sonntag hatte sich die 35-Jährige während des Heimspiels gegen den RC Sorpesee im vierten Satz das Knie verdreht. Eine Operation wird wohl unumgänglich sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

