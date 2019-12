Medaille im Park der schönen Aussicht?

Wieder eine Medaille, das wäre es: Im vorigen Jahr holte Lea Meyer (Dritte von links, hier bei der Siegerehrung) bei der EM im niederländischen Tilburg Gold mit der deutschen U-23-Mannschaft. Foto: Beumker

Von Ludger Langosch



Löningen/Lissabon. Am Freitagvormittag startet Lea Meyer vom Flughafen Düsseldorf ins Abenteuer Crosseuropameisterschaft. Ziel ist Lissabon. In der portugiesischen Hauptstadt gehen diese kontinentalen Wettbewerbe am kommenden Sonntag über die Bühne. Die Läuferin des VfL Löningen hatte sich vor knapp zwei Wochen im Qualifikationsrennen in Darmstadt einen Platz im U-23-Team des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) ergattert.



Im Parque da bela vista (zu deutsch: Park der schönen Aussicht) werden die Europameisterschaften ausgetragen. „Ich habe bislang nur gelesen, dass in diesem Park gelaufen wird. Ich hoffe, dass der Kurs in etwa so ist wie der in Darmstadt. Aber spätestens am Samstag haben wir Gelegenheit, die Gegebenheiten zu erkunden“, meint Meyer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.