Bevern erwartet unangenehmen Besuch

Heimspiele zum Abschluss: Sowohl der BV Essen (blaue Trikots) als auch der SV Bevern beenden das Fußballjahr 2019 zu Hause. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Bevern/Essen. Sowohl der SV Bevern als auch der BV Essen tragen ihre letzten Landesliga-Spiele des Fußballjahres 2019 zu Hause aus. Wenn es die Platzverhältnisse denn zulassen, denn für die kommenden Tage sind erneut Regenfälle angesagt. Während der SVB am Sonntag um 14 Uhr den TV Dinklage erwartet, trifft der BVE um die gleiche Zeit auf den Aufsteiger VfR Voxtrup. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.