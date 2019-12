Fußballkreis will Spielabsagen überprüfen

Unfreiwillige Pause: Auch am vergangenen Wochenende mussten im Kreis Cloppenburg viele Partien abgesagt werden. Archivfoto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Im ersten Teil der vergangenen Saison 2018/19 war bis zum 1. Dezember im Herrenbereich des Fußballkreises Cloppenburg lediglich eine einzige Partie den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen. In der aktuellen Spielzeit waren es bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr: 117 genauer gesagt.



Zwar hält der neue Spielausschuss-Vorsitzende Manfred Südbeck die meisten Absagen für gerechtfertigt. Weil er dem Braten aber nicht immer traute, nahm er einige Plätze in den vergangenen Wochen genauer unter die Lupe. „In einigen Fällen liegt es sicherlich nicht am schlechten Wetter und den schlechten Plätzen." Daher überlegen er und seine Mitstreiter in Zukunft einzugreifen.