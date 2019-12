Lediglich drei statt erhoffter sechs Punkte

Alles Strecken vergebens: Die Cappelner Volleyballerinnen (hier mit Sonja Heyer, Nummer neun, und Judith Theilmann im Block) verloren gegen Emlichheim IV mit 0:3. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (bar). Das Topspiel gegen Union Emlichheim haben die Verbandsligavolleyballerinnen des SV Cappeln zwar mit 0:3 verloren, dank eines 3:1 über den Tabellenletzten, FC Leschede II, stehen sie aber auf einem guten dritten Tabellenplatz. Löningens Männer brauchten in der Bezirksliga mehr als zwei Stunden, um beim SV Hage mit 3:2 zu gewinnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.