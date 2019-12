Bittere Niederlage für Höltinghausens Handballerinnen

Umkämpfte Partie: Der SV Höltinghausen (Mitte Sarah Ebendt) zog in Schüttorf den Kürzeren. Archivfoto: Langosch

Kreis Cloppenburg (tib). In der Landesliga der Frauen haben die Handballerinnen des SV Höltinghausen beim FC Schüttorf eine gute Leistung gezeigt, mussten sich aber mit 27:33 geschlagen geben. „Sogar der gegnerische Trainer hat uns nach der Begegnung gesagt, dass das Ergebnis nicht den Spielverlauf widerspiegelt“, sagte die SVH-Trainerin Kerstin Wichmann. Schon in der Anfangsphase überzeugte ihr Team und lag nach gut vier Minuten mit 3:1 in Führung. Dann aber rissen die Gastgeberinnen das Geschehen an sich. Mehr zum Handball gibt's in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.