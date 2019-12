Mit dunkelblauem Auge davongekommen

Oberligahandballer des TV Cloppenburg schaffen mit Ach und Krach 24:22-Sieg über den TuS Rotenburg

Reichlich Widerstand: Janik Köhler (rotes Trikot) hatte mit dem TV Cloppenburg viel Mühe, um den TuS Rotenburg, hier mit Daniel Barkholdt (Nummer 25) und Christian Hausdorf mit 24:22 zu schlagen. Foto: ll

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Zwei Sekunden vor Schluss „explodierte“ die TVC-Halle förmlich. Als Max Borchert auf den letzten Drücker den entscheidenden Treffer zum 24:22-Endstand (13:10) für die Handballer des TV Cloppenburg gegen den TuS Rotenburg erzielte, kannte die Begeisterung auf den Rängen, aber auch bei der Mannschaft kaum noch Grenzen. Zu sehr hatte sich der Tabellenführer der Oberliga Nordsee gegen die auswärts nach wie vor punktlosen Gäste abmühen müssen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.