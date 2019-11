Nach erster Niederlage eine neue Serie starten

Schulterbeschwerden: Cloppenburgs Erik Gülzow (am Ball) soll am Samstag gegen den TuS Rotenburg soweit es geht geschont werden. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die erste Saisonniederlage haben die Handballer des TV Cloppenburg aufgearbeitet. Nun möchte der Tabellenführer der Oberliga Nordsee am Samstagabend eine neue Serie starten, wenn er in eigener Halle um 19.30 Uhr gegen den TuS Rotenburg antritt. „Wir haben gewusst, dass wir nicht mit null Minuspunkten durchmarschieren werden, und wenn wir jetzt wieder acht Spiele am Stück gewinnen, ist alles in Butter", meint Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Mark Schulat wird mit einer Zerrung ausfallen, die angeschlagenen Erik Gülzow und Matthias Andreßen sollen nach Möglichkeit geschont werden.