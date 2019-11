Bezirksligaspitzenspiel steht auf der Kippe

Spielabsage droht: Ob am Sonntag beim TuS Emstekerfeld gejubelt werden kann, ist fraglich. Vieles spricht dafür, dass die Partie gegen Hansa Friesoythe ausfallen wird. Foto: Wulfers

mstekerfeld/Friesoythe (ll). Allmählich scheinen sich die Fronten in der Fußballbezirksliga zu klären. Landesligaabsteiger Hansa Friesoythe zieht immer einsamer seine Kreise an der Spitze. Sieben Siege am Stück hat die Mannschaft von Trainer Hammad El-Arab zuletzt erreicht. Diese Serie kommt am kommenden Sonntag auf den Prüfstand. Dann versucht der aktuelle Tabellenvierte, TuS Emstekerfeld, der Nummer eins die dritte Niederlage beizubringen. Spiel. Anpfiff im TuS-Stadion an der Nußbaumallee ist um 14 Uhr.



