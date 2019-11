BVC hofft auf Ende der Niederlagenserie

Wieder im Kader: Cloppenburgs Jan-Philipp Plaggenborg (rechts) hat seine Sperre abgesessen. Foto: Wulfers

Cloppenburg (tib). Dass sich die ungewisse Zukunft des BV Cloppenburg auch auf die Leistungen der Landesliga-Fußballer auswirkt, liegt nahe. Die Spieler warten seit Monaten auf ihr Geld und haben keine Ahnung, ob und wie es bei dem Verein weitergeht. Doch dem Trainer Wolfgang Steinbach ist es zu einfach, die Niederlagenserie – der BVC kassierte zuletzt vier Pleiten in Folge – ausschließlich an den Nebenkriegsschauplätzen festzumachen.



„Man muss sich immer auch an die eigene Nase fassen", sagt der Coach. Am Freitagabend haben die Cloppenburger Gelegenheit, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern, wenn im Stadion an der Friesoyther Straße von 20 Uhr an BW Papenburg zu Gast ist.