Eiskalter „Jaba“ lässt BV Essen jubeln

Zu harmlos: Zwar erzielte Essens Stürmer Vafing „Jaba“ Jabateh (links) am Sonntagnachmittag das Tor des Tages, diesen Schuss entschärfte Wildeshausens Torwart aber ohne Probleme. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Wildeshausen. Viele Chancen hatten die Landesliga-Fußballer des BV Essen am Sonntagnachmittag in der Partie beim Aufsteiger VfL Wildeshausen nicht. Weil Vafing Jabateh jedoch eine der wenigen in der 40. Minute eiskalt nutzte, feierten die Gäste im Kampf um den Klassenerhalt nach zwei Niederlagen in Folge einen wichtigen 1:0-Sieg. „Wir haben dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung verdient gewonnen“, sagte BVE-Coach Mohammad Nasari nach der Begegnung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

