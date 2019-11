Garrel weiter ohne Fehl und Tadel

Locker durchgesetzt: Isabel Gerken kam mit dem BV Garrel gegen die SG Findorff zu einem deutlichen 39:26-Sieg und führt damit die Oberligatabelle weiterhin souverän an. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Die Serie hält. Mit einem nie gefährdeten 39:26-Sieg (19:13) über die SG Findorff haben die Handballerinnen des BV Garrel ihre weiße Weste in der Oberliga Nordsee gewahrt. Mit 18:0 Punkten führen die BVG-Frauen die Tabelle weiterhin souverän an.



Für die privat verhinderte Cheftrainerin, Renee Verschuren, übernahm Peter Wendeln das Coaching der Mannschaft. Sorgen musste sich der „Co“ nicht machen. Zu überlegen agierte sein Team. Nach elf Minuten lag es schon mit 7:2 in front. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.