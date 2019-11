Phantastischer Schlussspurt

Doppeltorschützin: Emilia Reck traf in Andernach zweimal für den BVC. Foto: Langosch

Andernach (ll). Die Fußballfrauen des BV Cloppenburg freuen sich über ihren zweiten Saisonsieg. Mit dem 5:3 (2:2) bei der SG 99 Andernach haben sie zudem die Abstiegsplätze in der 2. Bundesliga verlassen.



Mit diesem Ergebnistipp hätte sich kurz vor Ablauf der regulären 90 Minuten eine ordentliche Stange Geld verdienen lassen. Bis zur 88. Minute lagen die Gäste nämlich noch mit 2:3 zurück, drehten dann aber mit einem phantastischen Schlussspurt den Spieß noch herum. Drei Tore binnen drei Minuten brachten die Wende.