Die Abstiegsplätze verlassen

Alles im Griff? Sarah Geerken (rechts, im Heimspiel gegen Werder Bremen) möchte mit dem BV Cloppenburg endlich mal wieder gewinnen. Nach elf Spielen steht erst ein Sieg zu Buche. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Eine Fahrt an den Rhein steht den Fußballerinnen des BV Cloppenburg bevor. Touristische Ambitionen hegen sie dabei aber keineswegs. Vielmehr steht in Andernach (zwischen Bonn und Koblenz gelegen) das nächste Punktspiel in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Am Sonntagmittag treten sie dort um 13 Uhr bei Aufsteiger SG 99 an.



Beim Neuling soll unbedingt mal wieder ein Sieg her: „Unser Ziel ist es, bis zur Winterpause über dem Strich zu stehen, also müssen wir dringend mal wieder einen Dreier machen“, sagt BVC-Trainer Sven Thoß, der eine hohe Meinung von den 99-Frauen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

