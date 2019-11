Weiße Weste im Topspiel verteidigen

Höhenflug: Mark Schulat (am Ball, im Spiel gegen den TV Bissendorf-Holte) möchte mit dem TV Cloppenburg am Sonntag auch im Topspiel der Oberliga beim ATSV Habenhausen erfolgreich sein. Foto: ll

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die schweren Prüfungen für die Handballmänner des TV Cloppenburg reißen nicht ab. Bislang hat sich die Mannschaft von Trainer Barna-Zsolt Akacsos schadlos gehalten und führt mit makellosen 16:0 Punkten die Tabelle an. Am Sonntag steht diese starke Serie auf dem Prüfstand, denn um 17 Uhr tritt der Spitzenreiter im absoluten Topspiel beim zweitplatzierten ATSV Habenhausen an.



Für Akacsos kommt der Umstand eines Auswärtsspiels ganz gelegen. „Dass wir in Bremen spielen, ist ein kleiner Vorteil für uns. Damit wächst der Druck auf den ATSV noch weiter an."