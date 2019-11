In „verrückter“ Liga Ruhekissen aufpolstern

Wieder Grund zum Jubeln? Löningens Volleyballfrauen (von links: Carina Blankmann, Insa Cassellius und Alina Cassellius) hoffen in Emlichheim auf einen weiteren Sieg. Foto. Wulfers

Kreis Cloppenburg (bar). Welch‘ kuriose Situation: Die Volleyballerinnen des VfL Löningen spielen am Samstag bei Union Emlichheim IV. Mit einem Sieg könnten sie bestenfalls die Tabellenführung übernehmen, bei einer Niederlage könnten sie, wenn es schlecht läuft, auf einen Abstiegsrang zurückfallen. So eng geht es in der Verbandsliga 1 zu. Unterdessen hoffen die VfL-Männer und die zweite Löninger Frauenmannschaft auf Heimsiege. Mehr zum Volleyball gibt's in der Ausgabe am 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.